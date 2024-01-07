В НБУ повідомили, що на сьогодні немає можливості фінансово обмежити ухилянтів

На сьогодні немає можливості фінансово обмежити ухилянтів в рамках законодавчого поля. Про це в ефірі "Панюта.Підсумки" повідомила перший заступник Голови Нацбанку Катерина Рожкова, передає УНН.

Вона наголосила, що інформація щодо кожної конкретної особи, яка є в банках, може розкриватися лише в окремих випадків, в більшості випадків - за рішенням суду.

"Я хочу вірити, що до цього не дійде. Ми себе позиціонуємо як цифрову країну, я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій, мають бути задіяні інші механізми. І ті бази даних, які мають наші воєнкоми, плани мобілізації - що цього можна в цивілізований спосіб досягти", - сказала Рожкова.

Додамо

Раніше глава НБУ Андрій Пишний повідомив, що регулятор взяв до відома законопроєкт про мобілізацію і додав - "якщо буде потреба - візьмемо участь в дискусії".