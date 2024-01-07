В НБУ сообщили, что на сегодня нет возможности финансово ограничить уклонистов
Киев • УНН
Екатерина Рожкова заявила, что нет законного способа финансово ограничить уклонистов, а раскрытие информации происходит по решению суда.
На сегодня нет возможности финансово ограничить уклонистов в рамках законодательного поля. Об этом в эфире "Панюта.Итоги" сообщила первый заместитель Председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, передает УНН.
Она подчеркнула, что информация о каждом конкретном лице, которая есть в банках, может раскрываться только в отдельных случаях, в большинстве случаев - по решению суда.
"Я хочу верить, что до этого не дойдет. Мы себя позиционируем как цифровую страну, я не думаю, что нам следует прибегать к таким финансовым репрессиям, должны быть задействованы другие механизмы. И те базы данных, которые имеют наши военкомы, планы мобилизации - что этого можно цивилизованным способом достичь", - сказала Рожкова.
Добавим
Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что регулятор принял к сведению законопроект о мобилизации и добавил - "в случае необходимости - примем участие в дискуссии".
В НБУ сообщили, что на сегодня нет возможности финансово ограничить уклонистов
Екатерина Рожкова заявила, что нет законного способа финансово ограничить уклонистов, а раскрытие информации происходит по решению суда.
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