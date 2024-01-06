Законопроєкт про мобілізацію: у НБУ готові долучитись до дискусії

НБУ взяв до відома законопроєкт про мобілізацію. Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний і додав - "якщо буде потреба - візьмемо участь в дискусії", передає УНН із посиланням на "Ми - Україна".

"Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті в нас повинні відбутися дискусії та обмін думками. Наразі питання мобілізації не входить в зону компетенції Нацбанку. Якщо буде потреба - а вона, скоріш за все, виникне, тому що законопроєкт містить деякі пункти, - ми візьмемо участь в дискусії. І я переконаний, це виведе нас на оптимальний варіант рішення", - сказав очільник Нацбанку.

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Серед інших пунктів у попередньому варіанті законопроєкту було згадано певні банківські обмеження.

Як повідомив полковник Служби безпеки України, секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки наступного тижня має ухвалити рішення щодо скандального оновленого законопроєкту про мобілізацію.