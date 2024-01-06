Законопроект о мобилизации: в НБУ готовы присоединиться к дискуссии

НБУ принял к сведению законопроект о мобилизации. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный и добавил - "если будет необходимость - примем участие в дискуссии", передает УНН со ссылкой на "Мы - Украина".

"Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями. Сейчас вопрос мобилизации не входит в зону компетенции Нацбанка. Если будет необходимость - а она, скорее всего, возникнет, потому что законопроект содержит некоторые пункты, - мы примем участие в дискуссии. И я убежден, это выведет нас на оптимальный вариант решения", - сказал глава Нацбанка.

Напомним,

Среди других пунктов в предыдущем варианте законопроекта были упомянуты определенные банковские ограничения.

Как сообщил полковник Службы безопасности Украины, секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на следующей неделе должен принять решение по скандальному обновленному законопроекту о мобилизации.