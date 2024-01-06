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Законопроект о мобилизации: в НБУ готовы присоединиться к дискуссии

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 21:56  •  51777 просмотра

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В НБУ знают о новом мобилизационном законопроекте и готовы обсудить его последствия, в частности, относительно банковских ограничений.

НБУ принял к сведению законопроект о мобилизации. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный и добавил - "если будет необходимость - примем участие в дискуссии", передает УНН со ссылкой на "Мы - Украина".

"Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями. Сейчас вопрос мобилизации не входит в зону компетенции Нацбанка. Если будет необходимость - а она, скорее всего, возникнет, потому что законопроект содержит некоторые пункты, - мы примем участие в дискуссии. И я убежден, это выведет нас на оптимальный вариант решения", - сказал глава Нацбанка.

Напомним,

Среди других пунктов в предыдущем варианте законопроекта были упомянуты определенные банковские ограничения.

Как сообщил полковник Службы безопасности Украины, секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на следующей неделе должен принять решение по скандальному обновленному законопроекту о мобилизации. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Законопроєкт про мобілізацію: у НБУ готові долучитись до дискусії
Draft law on mobilization: the NBU is ready to join the discussion
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