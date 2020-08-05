У МЗС повідомили, чи є після вибуху у Бейруті зниклі безвісти українці

"Наразі за офіційними даними ліванської сторони, в цій країні перебуває приблизно чотири тисячі наших співгромадян, але ця цифра може бути уточнена, оскільки частина наших співвітчизників залишила країну через пандемію COVID-19. Також можливо, що наші громадяни тимчасово приїхали до цієї країни", – повідомив Коваленко.

За його словами, Посольство України у Лівані підтримує зв'язок з українцями телефоном, за допомогою соцмереж, спілкується з українською громадою у Бейруті.

"Триває збір інформації, але наразі таких повідомлень, що хтось зник, або хтось зазнав серйозних поранень, до Посольства України (у Лівані – ред.) не надходило. До МЗС України на гарячу лінію, яка працює цілодобово, така інформація також не поступала. І не було аналогічних звернень від родичів наших співгромадян, які живуть в третіх країнах", – зазначив представник МЗС.

Він також повідомив, що від вибуху у Бейруті постраждала одна громадянка України.



Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася аміачна селітра, стався потужний вибух. Повідомлялося, що понад 70 людей загинули, близько 4000 постраждали. За словами губернатора Бейруту вибух залишив 300 тис. людей без притулку та завдав збитків на понад 3 млрд доларів. Наразі кількість загиблих від вибуху у Бейруті перевищила 100 осіб.