В МИД сообщили, есть ли после взрыва в Бейруте пропавшие без вести украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сообщений о пропавших без вести украинцах после взрыва в Бейруте пока нет. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передает УНН.
"Сейчас по официальным данным ливанской стороны, в этой стране находятся примерно четыре тысячи наших сограждан, но эта цифра может быть уточнена, поскольку часть наших соотечественников покинула страну из-за пандемии COVID-19. Также возможно, что наши граждане временно приехали в эту страну", - сообщил Коваленко.
По его словам, Посольство Украины в Ливане поддерживает связь с украинцами по телефону, с помощью соцсетей, общается с украинской громадой в Бейруте.
"Продолжается сбор информации, но пока таких сообщений, что кто-то исчез, или кто-то получил серьезные ранения, в Посольство Украины (в Ливане - ред.) не поступало. В МИД Украины на горячую линию, которая работает круглосуточно, такая информация тоже не поступала. И не было аналогичных обращений от родственников наших сограждан, живущих в третьих странах", - отметил представитель МИД.
Он также сообщил, что от взрыва в Бейруте пострадала одна гражданка Украины.
Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет хранилась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв. Сообщалось, что более 70 человек погибли, около 4000 пострадали. По словам губернатора Бейрута, взрыв оставил 300 тыс. человек без крова и нанес ущерб на более 3 млрд долларов. Сейчас количество погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек.