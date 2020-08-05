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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88534 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102801 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128174 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108080 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128388 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101453 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102235 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

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В МИД сообщили, есть ли после взрыва в Бейруте пропавшие без вести украинцы

В МИД сообщили, есть ли после взрыва в Бейруте пропавшие без вести украинцы

Киев  •  УНН

 • 16177 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сообщений о пропавших без вести украинцах после взрыва в Бейруте пока нет. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передает УНН.

"Сейчас по официальным данным ливанской стороны, в этой стране находятся примерно четыре тысячи наших сограждан, но эта цифра может быть уточнена, поскольку часть наших соотечественников покинула страну из-за пандемии COVID-19. Также возможно, что наши граждане временно приехали в эту страну", - сообщил Коваленко.

По его словам, Посольство Украины в Ливане поддерживает связь с украинцами по телефону, с помощью соцсетей, общается с украинской громадой в Бейруте.

"Продолжается сбор информации, но пока таких сообщений, что кто-то исчез, или кто-то получил серьезные ранения, в Посольство Украины (в Ливане - ред.) не поступало. В МИД Украины на горячую линию, которая работает круглосуточно, такая информация тоже не поступала. И не было аналогичных обращений от родственников наших сограждан, живущих в третьих странах", - отметил представитель МИД.

Он также сообщил, что от взрыва в Бейруте пострадала одна гражданка Украины.

Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет хранилась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв. Сообщалось, что более 70 человек погибли, около 4000 пострадали. По словам губернатора Бейрута, взрыв оставил 300 тыс. человек без крова и нанес ущерб на более 3 млрд долларов. Сейчас количество погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек.

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