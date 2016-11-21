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Громадськ рух "Український вибір - Право народу" про святкування Дня Гідності та Свободи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Україна відзначає День Гідності та Свободи — широко, масштабно, пафосно... В останні роки слова “гідність” і “свобода” так активно використовувалися українськими політиками і чиновниками — демагогами і популістами, що істинний їх зміст “стерся” від такого частого вживання. Втім, влада імущих це не зупиняє. Про це йдеться в заяві виконкому Громадського руху "Український вибір - Право народу", передає УНН.

Громадськ рух "Український вибір - Право народу" про святкування Дня Гідності та Свободи

“Україна відзначає День Гідності та Свободи — широко, масштабно, пафосно ... В останні роки слова “гідність” і “свобода” так активно використовувалися українськими політиками і чиновниками — демагогами і популістами, що істинний їх зміст “стерся” від такого частого вживання. Втім, влада імущих це не зупиняє. Вони продовжують кричати про свободу в країні, покірно виконучи всі вказівки західних кураторів. І твердити про гідність народу, доведеного до зубожіння реформами авторства МВФ. Блюзнірство, цинічно, безпрецедентно брехливо влада продовжує годувати своїх громадян казками про щасливе європейське майбутнє — людей, вже втрачають віру в завтрашній день.

Задумайтесь, з якими результатами підійшла країна до третьої річниці євромайдан. Замість обіцяних європейських зарплат і пенсій — європейські тарифи, замість “ємного” європейського ринку — квоти і обмеження для українських товарів. Втрата Росії як стратегічного партнера прогнозовано привела до падіння економіки, зростання безробіття. В країні не тільки банкрутують і закриваються підприємства, під питанням опинилося існування цілих галузей промисловості. В результаті євроінтеграційних потуг експорт обвалився майже вдвічі. Натомість зросли інфляція, державний борг (майже в три рази), тарифи і ціни. Більш ніж триразова девальвація знецінила заощадження громадян. Сьогодні для більшості здається далеким і нереальним 2013 рік, коли долар коштував 8 грн, бензин — 9 грн, коли влада боялася навіть заговорювати про підвищення тарифів.

Обіцянки “майданних лідерів” затвердити в Україні демократичні цінності і свободи, побороти корупцію, відкрити кордони так і залишилися обіцянками. Журналістів, "інакомислячих", незгодних з офіційною — тобто єдино вірною — позицією, цькують і переслідують, а цензура зусиллями Мініправди зведена в ранг інформполітики. 86% українців негативно оцінили спроби влади викорінити корупцію: хабарництво і казнокрадство процвітають в країні “перемігшого єврооптимізму”. А “безвіз” так і залишився всього лише мрією для українців, які сподівалися стати частиною “єдиної європейської сім’ї.

Сьогодні тільки 11,9% громадян вважають, що євромайдан приніс в країну позитивні зміни (результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень “Софія”). Перемога Євромайдану обернулася поразкою для всієї країни. Такий закономірний результат подібних так званих революцій. Сьогодні, коли окремі політичні сили, радикали і псевдопатріоти намагаються розіграти карту нової революції, дестабілізуючи ситуацію в суспільстві, необхідно цього не допустити. Для цього у народу повинні бути інструменти, які дозволять мирним шляхом, в рамках правового поля (а не на площах і вулицях), впливати на рішення влади.

Ми повинні ввести в дію інститут референдуму, щоб стратегічно важливі питання вирішувалися шляхом народного волевиявлення. У народу повинен бути реальний механізм контролю над можновладцями — без цього ми не викорінимо корупцію в країні, не змусимо чиновників і політиків звітувати перед своїми громадянами. І тільки тоді, коли в Україні буде реальне народовладдя, коли народ, як і прописано в Конституції, стане “носієм суверенітету і єдиним джерелом влади”, ми зможемо з повним правом святкувати День Переваги та Свободи", - йдеться у заяві.

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