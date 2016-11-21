Общественное движение "Украинский выбор - право народа" о праздновании Дня Достоинства и Свободы

$41.170.09
45.030.03
ukru
Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 13607 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:29 • 22846 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 30766 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 41489 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 49831 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 62995 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 54814 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54611 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 115933 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81138 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
52%
Популярные новости

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 72579 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 35704 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 29520 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 80007 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 15335 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 80987 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 115917 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 223195 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 400684 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 393311 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 9558 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13334 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 13811 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 15905 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 73227 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Общественное движение "Украинский выбор - право народа" о праздновании Дня Достоинства и Свободы

Киев • УНН

 • 9060 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украина отмечает День Достоинства и Свободы - широко, масштабно, пафосно... В последние годы слова "достоинство" и "свобода" так активно использовались украинскими политиками и чиновниками - демагогами и популистами, что истинный их смысл "стерся" от такого частого употребления. Впрочем, власть имущих это не останавливает. Об этом говорится в заявлении исполкома Общественного движения "Украинский выбор - право народа", передает УНН.

Общественное движение "Украинский выбор - право народа" о праздновании Дня Достоинства и Свободы

"Украина отмечает День Достоинства и Свободы - широко, масштабно, пафосно… В последние годы слова "достоинство" и "свобода" так активно использовались украинскими политиками и чиновниками - демагогами и популистами, что истинный их смысл "стерся" от столь частого употребления. Впрочем, власть имущих это не останавливает. Они продолжают кричать о свободе в стране, покорно выполняющей все указания западных кураторов. И твердить о достоинстве народа, доведенного до нищеты реформами авторства МВФ. Кощунственно, цинично, беспрецедентно лживо власть продолжает кормить своих граждан сказками о счастливом европейском будущем - людей, уже теряющих веру в завтрашний день.

Задумайтесь, с какими результатами подошла страна к третьей годовщине евромайдана. Вместо обещанных европейских зарплат и пенсий - европейские тарифы, вместо "емкого" европейского рынка - квоты и ограничения для украинских товаров. Потеря России как стратегического партнера прогнозируемо привела к падению экономики, росту безработицы. В стране не только банкротятся и закрываются предприятия, под вопросом оказалось существование целых отраслей промышленности. В результате евроинтеграционных потуг экспорт обвалился почти вдвое. Зато выросли инфляция, государственный долг (почти в три раза), тарифы и цены. Более чем трехкратная девальвация обесценила сбережения граждан. Сегодня для большинства кажется далеким и нереальным 2013 год, когда доллар стоил 8 грн, бензин - 9 грн, когда власть боялась даже заговаривать о повышении тарифов.

Обещания "майданных лидеров" утвердить в Украине демократические ценности и свободы, побороть коррупцию, открыть границы так и остались обещаниями. Журналистов, инакомыслящих, несогласных с официальной - то есть единственно верной - позицией, травят и преследуют, а цензура усилиями Миниправды возведена в ранг информполитики. 86% украинцев негативно оценили попытки власти искоренить коррупцию: мздоимство и казнокрадство процветают в стране "победившего еврооптимизма". А "безвиз" так и остался всего лишь мечтой для украинцев, надеявшихся стать частью "единой европейской семьи.

Сегодня только 11,9% граждан считают, что евромайдан принес в страну положительные изменения (результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София"). Победа евромайдана обернулась поражением для всей страны. Таков закономерный результат подобных так называемых революций. Сегодня, когда отдельные политические силы, радикалы и псевдопатриоты пытаются разыграть карту новой революции, дестабилизируя ситуацию в обществе, необходимо этого не допустить. Для этого у народа должны быть инструменты, которые позволят мирным путем, в рамках правового поля (а не на площадях и улицах), влиять на решения власти.

Мы должны ввести в действие институт референдума, чтобы стратегически важные вопросы решались путем народного волеизъявления. У народа должен быть реальный механизм контроля над власть имущими - без этого мы не искореним коррупцию в стране, не заставим чиновников и политиков отчитываться перед своими гражданами. И только тогда, когда в Украине будет реальное народовластие, когда народ, как и прописано в Конституции, станет "носителем суверенитета и единственным источником власти", мы сможем с полным правом праздновать День Достоинства и Свободы", - идеться в заявлении общественного движения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.78
Bitcoin
$82,211.60
S&P 500
$5,367.69
Tesla
$260.50
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,076.01
Ethereum
$1,635.56