Общественное движение "Украинский выбор - право народа" о праздновании Дня Достоинства и Свободы

"Украина отмечает День Достоинства и Свободы - широко, масштабно, пафосно… В последние годы слова "достоинство" и "свобода" так активно использовались украинскими политиками и чиновниками - демагогами и популистами, что истинный их смысл "стерся" от столь частого употребления. Впрочем, власть имущих это не останавливает. Они продолжают кричать о свободе в стране, покорно выполняющей все указания западных кураторов. И твердить о достоинстве народа, доведенного до нищеты реформами авторства МВФ. Кощунственно, цинично, беспрецедентно лживо власть продолжает кормить своих граждан сказками о счастливом европейском будущем - людей, уже теряющих веру в завтрашний день.

Задумайтесь, с какими результатами подошла страна к третьей годовщине евромайдана. Вместо обещанных европейских зарплат и пенсий - европейские тарифы, вместо "емкого" европейского рынка - квоты и ограничения для украинских товаров. Потеря России как стратегического партнера прогнозируемо привела к падению экономики, росту безработицы. В стране не только банкротятся и закрываются предприятия, под вопросом оказалось существование целых отраслей промышленности. В результате евроинтеграционных потуг экспорт обвалился почти вдвое. Зато выросли инфляция, государственный долг (почти в три раза), тарифы и цены. Более чем трехкратная девальвация обесценила сбережения граждан. Сегодня для большинства кажется далеким и нереальным 2013 год, когда доллар стоил 8 грн, бензин - 9 грн, когда власть боялась даже заговаривать о повышении тарифов.

Обещания "майданных лидеров" утвердить в Украине демократические ценности и свободы, побороть коррупцию, открыть границы так и остались обещаниями. Журналистов, инакомыслящих, несогласных с официальной - то есть единственно верной - позицией, травят и преследуют, а цензура усилиями Миниправды возведена в ранг информполитики. 86% украинцев негативно оценили попытки власти искоренить коррупцию: мздоимство и казнокрадство процветают в стране "победившего еврооптимизма". А "безвиз" так и остался всего лишь мечтой для украинцев, надеявшихся стать частью "единой европейской семьи.

Сегодня только 11,9% граждан считают, что евромайдан принес в страну положительные изменения (результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София"). Победа евромайдана обернулась поражением для всей страны. Таков закономерный результат подобных так называемых революций. Сегодня, когда отдельные политические силы, радикалы и псевдопатриоты пытаются разыграть карту новой революции, дестабилизируя ситуацию в обществе, необходимо этого не допустить. Для этого у народа должны быть инструменты, которые позволят мирным путем, в рамках правового поля (а не на площадях и улицах), влиять на решения власти.

Мы должны ввести в действие институт референдума, чтобы стратегически важные вопросы решались путем народного волеизъявления. У народа должен быть реальный механизм контроля над власть имущими - без этого мы не искореним коррупцию в стране, не заставим чиновников и политиков отчитываться перед своими гражданами. И только тогда, когда в Украине будет реальное народовластие, когда народ, как и прописано в Конституции, станет "носителем суверенитета и единственным источником власти", мы сможем с полным правом праздновать День Достоинства и Свободы", - идеться в заявлении общественного движения.