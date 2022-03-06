В Маріуполі з 12:00 розпочнеться евакуація мирного населення
Київ • УНН
КИЕВ. 6 березня. УНН. У Маріуполі сьогодні з 12:00 розпочнеться евакуація мирного населення. За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка сьогодні, 6 березня, з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.
Цитата
“З 12:00 починається евакуація мирного населення. В якості гуманітарного "зеленого" коридору обраний маршрут Маріуполь-Портовське-Мангуш- (в об'їзд Нікольського) Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Евакуація населення буде відбувається з трьох локацій муніципальними автобусами:
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- СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53);
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- Драматичний театр (Театральна площа, 1);
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- Кальміуська районна адміністрація - (пр. Металургів, 193).
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Слідуючи маршруту гуманітарного коридору можна виїхати з міста на особистому транспорті, рухаючись в колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення - беріть з собою людей, заповнюйте максимально транспорт.
Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично забороняється. Додаткове оповіщення жителів міста буде проходити силами Національної поліції.
Додамо
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про те, що місто цілодобово знаходиться під ворожими обстрілами, і потребує гуманітарної допомоги. В ефірі одного з телеканалів він заявив про необхідність "зеленого" коридору і тиші для евакуації населення.
За минулий тиждень захисники Маріуполя знищили більше 30 одиниць ворожої бронетехніки.