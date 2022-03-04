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Мы кричим о помощи: мэр Мариуполя просит “тишину” и зеленый коридор для эвакуации населения

Мы кричим о помощи: мэр Мариуполя просит “тишину” и зеленый коридор для эвакуации населения

Киев • УНН

 • 223109 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о том, что город круглые сутки находится под вражескими обстрелами, и нуждается в гуманитарной помощи. В эфире одного из телеканалов он заявил о необходимости “зеленого” коридора и тишины для эвакуации населения, передает УНН.

Цитата

“Мариуполь уже 5 дней находится под беспощадным обстрелом жилой инфраструктуры. Нас просто уничтожают градами, гаубицами, авиацией. Обстрелы не прекращаются даже в сию минуту. Мы пятые сутки находимся без тепла. Мы пятые сутки находимся без воды, без электроэнергии. У нас заканчиваются продукты питания, медикаменты”, - заявил мэр.

Детали

Бойченко заявил, что в мариупольских больницах находится 300 человек раненых. За их жизни вот уже девятые сутки борются медики.

Несмотря на это, российские войска стреляют по больницам с оружия, уничтожая даже лечебные учреждения.

“Мы кричим уже на всех уровнях. Вооруженным Силам Украины нужна помощь. Наши героические воины - полк Азов, Национальная гвардия, морская пехота, полиция - уже все сражаются за рубежи нашей родины. Нам нужна военная помощь, нам нужен и коридор и тишина, чтобы мы могли эвакуировать мирное население. Я прошу, я умоляю о поддержке сегодня города Мариуполь”, - заявил мэр.

Бойченко добавляет, что в рамках переговорного процесса, который был на территории Беларуси одним из пунктов был Мариуполь - обеспечение "зеленого" гуманитарного коридора. Сейчас город готовится к эвакуации населения. Но пока нет режима тишины, это очень сложно сделать.

“То есть, первое, что нужно - это тишина, чтобы к этому можно было подготовиться - оповестить людей, подготовить технику к эвакуации. Сегодня в городе Мариуполь 400 тысяч людей находится в оккупации, в окружениями войсками Российской Федерации. Мы просим, мы кричим о помощи, просим, чтобы появился "зеленый" коридор, чтобы появилась гуманитарная помощь, чтобы мы могли оказать помощь и вытащить из оккупации население города Мариуполь, наших украинцев, которые сегодня просят о помощи”, - заявил Бойченко.

Добавим

Защитники Мариуполя отбили уже четвертую атаку с восточного и западного направлений. Мы уничтожили несколько единиц бронетехники. Враг отступил для перегруппировки и возобновления атаки на Мариуполь.

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