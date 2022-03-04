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Ми кричимо про допомогу: мер Маріуполя просить “тишу” та зелений коридор для евакуації населення

Ми кричимо про допомогу: мер Маріуполя просить “тишу” та зелений коридор для евакуації населення

Київ • УНН

 • 223112 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про те, що місто цілодобово знаходиться під ворожими обстрілами, і потребує гуманітарної допомоги. В ефірі одного з телеканалів він заявив про необхідність "зеленого" коридору і тиші для евакуації населення, передає УНН.

Цитата

“Маріуполь вже 5 днів перебуває під нещадним обстрілом житлової інфраструктури. Нас просто знищують градами, гаубицями, авіацією. Обстріли не припиняються навіть у цю хвилину. Ми п'яту добу знаходимося без тепла. Ми п'яту добу знаходимося без води, без електроенергії. У нас закінчуються продукти харчування, медикаменти", - заявив мер.

Деталі

Бойченко заявив, що в маріупольських лікарнях перебуває 300 осіб поранених. За їх життя ось уже дев'яту добу борються медики.

Незважаючи на це, російські війська стріляють по лікарнях зі зброї, знищуючи навіть лікувальні установи.

"Ми кричимо вже на всіх рівнях. Збройним Силам України потрібна допомога. Наші героїчні воїни - полк Азов, Національна гвардія, морська піхота, поліція - вже всі б'ються за рубежі нашої Батьківщини. Нам потрібна військова допомога, нам потрібен і коридор і тиша, щоб ми могли евакуювати мирне населення. Я прошу, я благаю про підтримку сьогодні міста Маріуполь", - заявив мер.

Бойченко додає, що в рамках переговорного процесу, який був на території Білорусі одним з пунктів був Маріуполь - забезпечення "зеленого" гуманітарного коридору. Зараз місто готується до евакуації населення. Але поки немає режиму тиші, це дуже складно зробити.

"Тобто, перше, що потрібно - це тиша, щоб до цього можна було підготуватися - оповістити людей, підготувати техніку до евакуації. Сьогодні в місті Маріуполь 400 тисяч людей перебуває в окупації, в оточеннями військами Російської Федерації. Ми просимо, ми кричимо про допомогу, просимо, щоб з'явився "зелений" коридор, щоб з'явилася гуманітарна допомога, щоб ми могли надати допомогу і витягнути із окупації населення міста Маріуполь, наших українців, які сьогодні просять про допомогу", - заявив Бойченко.

Додамо

Захисники Маріуполя відбили вже четверту атаку зі східного та західного напрямків. Ми знищили кілька одиниць бронетехніки. Ворог відступив для перегрупування та відновлення атаки на Маріуполь.

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