Под Мариуполем продолжается тяжелый бой с превосходящими силами врага
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Защитники Мариуполя отбили уже четвертую атаку с восточного и западного направлений. Мы уничтожили несколько единиц бронетехники. Враг отступил для перегруппировки и возобновления атаки на Мариуполь. Об этом сообщает в Telegram-канале полк Азов, передает УНН.
Детали
Также с места событий ко всем защитникам Украины и к обществу обратился заместитель командира полка Азов с позывным Калина.
"Преобладающая по численности группировка пытается прорвать линию обороны и ворваться в город. Сейчас важно удержать Мариуполь. Ведь это последний город, который не дает создать сухопутный коридор из России в Крым. Важно понимать всем, как в Украине и во всем мире - Мариуполь нельзя потерять. Ведь это последняя крепость Украины на Приазовье. Потеряем Мариуполь - потеряем всю Украину!"- подчеркнул он.
Напомним
Мариуполь уже девятый день борется с российской ордой. Постоянно продолжаются тяжелые бои. Однако защитники города мужественно сражаются с превосходящими силами врага. Полк Азов, ВСУ, морская пехота, Национальная гвардия, пограничники, территориальная оборона, СБУ, другие силовые структуры и жители города не впускают российские колонны в город.