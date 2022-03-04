Под Мариуполем продолжается тяжелый бой с превосходящими силами врага

Детали

Также с места событий ко всем защитникам Украины и к обществу обратился заместитель командира полка Азов с позывным Калина.

"Преобладающая по численности группировка пытается прорвать линию обороны и ворваться в город. Сейчас важно удержать Мариуполь. Ведь это последний город, который не дает создать сухопутный коридор из России в Крым. Важно понимать всем, как в Украине и во всем мире - Мариуполь нельзя потерять. Ведь это последняя крепость Украины на Приазовье. Потеряем Мариуполь - потеряем всю Украину!"- подчеркнул он.

Напомним

Мариуполь уже девятый день борется с российской ордой. Постоянно продолжаются тяжелые бои. Однако защитники города мужественно сражаются с превосходящими силами врага. Полк Азов, ВСУ, морская пехота, Национальная гвардия, пограничники, территориальная оборона, СБУ, другие силовые структуры и жители города не впускают российские колонны в город.