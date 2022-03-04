Защитники Мариуполя за неделю уничтожили более 30 единиц вражеской бронетехники

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“За эту неделю защитниками Мариуполя уже уничтожено более 30 единиц вражеской бронетехники: танков, БМП, Тигров, автозаправщиков и тому подобное. Кроме этого, обезврежено более 100 человек пехоты и две разведывательных группы захватчиков. В тылах оккупантов успешно работают наши разведывательные группы”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сейчас продолжаются тяжелые бои. Вооруженные силы Украины, полк Азов, Национальная гвардия, пограничники, территориальная оборона, СБУ и простые мариупольцы не впускают русские колонны.

“Враг яростно уничтожает город, который отказался принимать его с хлебом-солью, чтобы украинские защитники отчаялись и прекратили сопротивляться. Однако этого не произойдет", - добавили в ведомстве.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о том, что город круглосуточно находится под вражескими обстрелами, и нуждается в гуманитарной помощи. В эфире одного из телеканалов он заявил о необходимости "зеленого" коридора и тишины для эвакуации населения.