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Оборонці Маріуполя за тиждень знищили понад 30 одиниць ворожої бронетехніки

Оборонці Маріуполя за тиждень знищили понад 30 одиниць ворожої бронетехніки

Київ • УНН

 • 144274 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. За цей тиждень оборонці Маріуполя знищили більше 30 одиниць ворожої бронетехніки. Наші військові не впускають російські ворожі колони та держать оборону. Про це повідомляє Операція Об’єднаних Сил, пише УНН.

Цитата

“За цей тиждень оборонцями Маріуполя вже знищено більше 30 одиниць ворожої бронетехніки: танків, БМП, Тигрів, автозаправників тощо. Крім цього, знешкоджено понад 100 чоловік піхоти та дві розвідувальних групи загарбників. В тилах окупантів успішно працюють наші розвідувальні групи”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що наразі тривають важкі бої. Збройні сили України, полк Азов, Національна гвардія, прикордонники, територіальна оборона, СБУ та прості маріупольці не впускають російські колони.

“Ворог люто нищить місто, яке відмовилось приймати його з хлібом-сіллю, аби українські захисники зневірилися та припинили чинити опір. Проте цього не станеться”, - додали у відомстві.

Додамо

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про те, що місто цілодобово знаходиться під ворожими обстрілами, і потребує гуманітарної допомоги. В ефірі одного з телеканалів він заявив про необхідність "зеленого" коридору і тиші для евакуації населення.

Українські Національні Новини

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