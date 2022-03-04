Оборонці Маріуполя за тиждень знищили понад 30 одиниць ворожої бронетехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. За цей тиждень оборонці Маріуполя знищили більше 30 одиниць ворожої бронетехніки. Наші військові не впускають російські ворожі колони та держать оборону. Про це повідомляє Операція Об’єднаних Сил, пише УНН.
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“За цей тиждень оборонцями Маріуполя вже знищено більше 30 одиниць ворожої бронетехніки: танків, БМП, Тигрів, автозаправників тощо. Крім цього, знешкоджено понад 100 чоловік піхоти та дві розвідувальних групи загарбників. В тилах окупантів успішно працюють наші розвідувальні групи”, - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що наразі тривають важкі бої. Збройні сили України, полк Азов, Національна гвардія, прикордонники, територіальна оборона, СБУ та прості маріупольці не впускають російські колони.
“Ворог люто нищить місто, яке відмовилось приймати його з хлібом-сіллю, аби українські захисники зневірилися та припинили чинити опір. Проте цього не станеться”, - додали у відомстві.
Додамо
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про те, що місто цілодобово знаходиться під ворожими обстрілами, і потребує гуманітарної допомоги. В ефірі одного з телеканалів він заявив про необхідність "зеленого" коридору і тиші для евакуації населення.