В Мариуполе с 12:00 начнется эвакуация мирного населения

Цитата

“С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье”, - говорится в сообщении.

Детали

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:



СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);



Драматический театр (Театральная площадь, 1);



Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193).



Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается. Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.

Добавим

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о том, что город круглые сутки находится под вражескими обстрелами, и нуждается в гуманитарной помощи. В эфире одного из телеканалов он заявил о необходимости “зеленого” коридора и тишины для эвакуации населения.

За прошлую неделю защитники Мариуполя уничтожили более 30 единиц вражеской бронетехники.