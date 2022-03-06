В Мариуполе с 12:00 начнется эвакуация мирного населения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Мариуполе сегодня с 12:00 начнется эвакуация мирного населения. По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.
Цитата
“С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье”, - говорится в сообщении.
Детали
Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
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- СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);
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- Драматический театр (Театральная площадь, 1);
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- Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193).
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Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается. Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.
Добавим
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о том, что город круглые сутки находится под вражескими обстрелами, и нуждается в гуманитарной помощи. В эфире одного из телеканалов он заявил о необходимости “зеленого” коридора и тишины для эвакуации населения.
За прошлую неделю защитники Мариуполя уничтожили более 30 единиц вражеской бронетехники.