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В Харкові почалась третя хвиля повернення містян - Терехов    

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У Харкові відбувається третя хвиля повернення містян у свої домівки. Про це повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону мер Харкова Олександр Терехов, передає УНН.

В Харкові почалась третя хвиля повернення містян - Терехов    

Цитата

"Ми не можемо не радіти тому, що повертаються харків'яни. Дуже багато людей зараз у місті, є затори на дорогах, черги в крамницях, малеча на дитячих майданчиках. Але потрібно бути дуже обережними, і я звертаюсь до містян, щоб усі заходи безпеки були виконані", - зазначив мер.

Доповнення

На початку цього року повідомлялось, що до Харкова та області поступово повертаються мешканці. Якщо в перші місяці повномасштабного вторгнення в Харкові залишалося 200-300 тис. мешканців, то на останній місяць зими місто вже налічувало 1,1 млн містян.

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