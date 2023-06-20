В Харкові почалась третя хвиля повернення містян - Терехов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Харкові відбувається третя хвиля повернення містян у свої домівки. Про це повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону мер Харкова Олександр Терехов, передає УНН.
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"Ми не можемо не радіти тому, що повертаються харків'яни. Дуже багато людей зараз у місті, є затори на дорогах, черги в крамницях, малеча на дитячих майданчиках. Але потрібно бути дуже обережними, і я звертаюсь до містян, щоб усі заходи безпеки були виконані", - зазначив мер.
Доповнення
На початку цього року повідомлялось, що до Харкова та області поступово повертаються мешканці. Якщо в перші місяці повномасштабного вторгнення в Харкові залишалося 200-300 тис. мешканців, то на останній місяць зими місто вже налічувало 1,1 млн містян.
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