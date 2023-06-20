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В Харькове началась третья волна возвращения горожан - Терехов

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В Харькове происходит третья волна возвращения горожан в свои дома. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона мэр Харькова Александр Терехов, передает УНН.

В Харькове началась третья волна возвращения горожан - Терехов

Цитата

"Мы не можем не радоваться тому, что возвращаются харьковчане. Очень много людей сейчас в городе, есть пробки на дорогах, очереди в магазинах, дети на детских площадках. Но нужно быть очень осторожными, и я обращаюсь к горожанам, чтобы все меры безопасности были выполнены", - отметил мэр.

Дополнение

В начале этого года сообщалось, что в Харьков и область постепенно возвращаются жители. Если в первые месяцы полномасштабного вторжения в Харькове оставалось 200-300 тыс. жителей, то на последний месяц зими город уже насчитывал 1,1 млн горожан.

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