Через ворожі обстріли на Харківщині сталися лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські війська минулої доби обістріляли 5 районів Харківської області, у тому числі з авіації, сталися лісові пожежі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, пише УНН.
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"Внаслідок ворожих обстрілів біля сіл Ківшарівка та Глушківка Куп'янського району сталися лісові пожежі", - повідомив Синєгубов у Telegram.
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Зі слів голови ОВА, протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.
Зокрема, під ворожим вогнем перебували: Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лютівка, Івашки та інші населені пункти.
У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів, як вказано, пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа.
"У місті Ізюм під час спалювання сміття на власному подвір'ї здетонував вибуховий предмет. Поранення зазнав чоловік 52 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. На березі річки в селі Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався 32-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.
Доповнення
За даними Генштабу, 20 червня вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. По Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300. Протягом минулої доби ворог застосував 4 крилаті ракети “Калібр” та 4 іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”, усі 8 повітряних цілей було знищено. Окрім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.