Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области произошли лесные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 5 районов Харьковской области, в том числе из авиации, произошли лесные пожары, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, пишет УНН.
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"В результате вражеских обстрелов возле сел Ковшаровка и Глушковка Купянского района произошли лесные пожары", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, за прошедшие сутки враг продолжал из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.
В частности, под вражеским огнем находились: Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Липцы, Терновая, Старица, Огурцево, Охримовка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лютовка, Ивашки и другие населенные пункты.
В Волчанске Чугуевского района в результате вражеских обстрелов, как указано, повреждены многоквартирный дом, частное домовладение, произошел пожар.
"В городе Изюм во время сжигания мусора в собственном дворе сдетонировал взрывной предмет. Ранения получил мужчина 52 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. На берегу реки в селе Оскол Изюмского района на противопехотной мине подорвался 32-летний мужчина. Госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести", - сообщил Синегубов.
Дополнение
По данным Генштаба, 20 июня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. По Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300. За прошедшие сутки враг применил 4 крылатые ракеты “Калибр” и 4 иранских ударных БПЛА “Shahed-136/131”, все 8 воздушных целей были уничтожены. Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.