В Івано-Франківській ОДА повідомили, де зберігають небезпечні відходи

ukru
11:39 • 4157 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 54995 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 141314 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 200850 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 179003 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 180799 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 176000 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 247665 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 143355 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 119179 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.9 м/с
47 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 114135 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 113546 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 110475 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

05:53 • 103223 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 88997 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 141366 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 200899 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 172633 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 247681 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 231921 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 14482 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 106150 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 131544 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 156887 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 145944 перегляди
Актуальне
В Івано-Франківській ОДА повідомили, де зберігають небезпечні відходи

В Івано-Франківській ОДА повідомили, де зберігають небезпечні відходи

Київ • УНН

 • 7792 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Влада Івано-Франківської області у 2016 році не утилізувала небезпечні відходи, однак витратила 180 тисяч гривень на розробку проектно-кошторисної документації для їх збору та утилізації. Про це повідомили в Івано-Франківській ОДА у відповідь на інформаційний запит УНН.

“За інформацією Головного управління статистики в Івано-Франківській області, на кінець 2015 року у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств області накопичилося відходів — 23,3 т ІІІ класу небезпеки, 13 т — ІІ класу, 8 кг — І класу небезпеки. Всі відходи І, ІІ, ІІІ класів небезпеки знаходяться на території Тисменицького району. Утилізовано у 2015 році 3,4 тис. т відходів І-ІІІ класу ( дані за 2016 рік будуть після оброблення статистичних звітів).

У 2016 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було використано 180 тис. грн на природоохоронні заходи з виготовлення проектно-кошторисної документації на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, видалення та знешкодження небезпечних відходів комбінованого типу з вмістом хімічних речовин в м.Тисмениця на вул.Шевченка”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в екологічному комітеті ВР констатували критичну ситуацію у сфері поводження з небезпечними відходами.

Також нагадаємо, Мінприроди обіцяло представити Національну стратегію поводження з відходами у грудні 2016 року. На сьогоднішній день Міністр не може назвати точної дати затвердження стратегії, однак виступає категорично проти законодавчого врегулювання ситуації у сфері відходів.

Тим часом низка обласних державних адміністарцій взагалі не розуміють, яка нинішня ситуація у сфері поводження з відходами, а інші — не можуть утилізувати небезпечні відходи через брак коштів.

Як раніше повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.17
Bitcoin
$84,937.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,109.71
Ethereum
$1,909.70