В Івано-Франківській ОДА повідомили, де зберігають небезпечні відходи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Влада Івано-Франківської області у 2016 році не утилізувала небезпечні відходи, однак витратила 180 тисяч гривень на розробку проектно-кошторисної документації для їх збору та утилізації. Про це повідомили в Івано-Франківській ОДА у відповідь на інформаційний запит УНН.
“За інформацією Головного управління статистики в Івано-Франківській області, на кінець 2015 року у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств області накопичилося відходів — 23,3 т ІІІ класу небезпеки, 13 т — ІІ класу, 8 кг — І класу небезпеки. Всі відходи І, ІІ, ІІІ класів небезпеки знаходяться на території Тисменицького району. Утилізовано у 2015 році 3,4 тис. т відходів І-ІІІ класу ( дані за 2016 рік будуть після оброблення статистичних звітів).
У 2016 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було використано 180 тис. грн на природоохоронні заходи з виготовлення проектно-кошторисної документації на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, видалення та знешкодження небезпечних відходів комбінованого типу з вмістом хімічних речовин в м.Тисмениця на вул.Шевченка”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в екологічному комітеті ВР констатували критичну ситуацію у сфері поводження з небезпечними відходами.
Також нагадаємо, Мінприроди обіцяло представити Національну стратегію поводження з відходами у грудні 2016 року. На сьогоднішній день Міністр не може назвати точної дати затвердження стратегії, однак виступає категорично проти законодавчого врегулювання ситуації у сфері відходів.
Тим часом низка обласних державних адміністарцій взагалі не розуміють, яка нинішня ситуація у сфері поводження з відходами, а інші — не можуть утилізувати небезпечні відходи через брак коштів.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.