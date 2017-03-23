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В Ивано-Франковской ОГА сообщили, где хранят опасные отходы

В Ивано-Франковской ОГА сообщили, где хранят опасные отходы

Киев • УНН

 • 7786 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Власти Ивано-Франковской области в 2016 году не утилизировали опасные отходы, однако потратила 180 тысяч гривен на разработку проектно-сметной документации для их сбора и утилизации. Об этом сообщили в Ивано-Франковской ОГА в ответ на информационный запрос УНН.

"По информации Главного управления статистики в Ивано-Франковской области, на конец 2015 года по специально отведенным местам или объектам и ​​на территории предприятий области накопилось отходов - 23,3 т III класса опасности, 13 т - II класса, 8 кг - И класса опасности. Все отходы I, II, III классов опасности находятся на территории Тисменицкого района. Утилизировано в 2015 году 3,4 тыс. Т отходов I-III класса (данные за 2016 будут после обработки статистических отчетов).

В 2016 году из областного фонда охраны окружающей природной среды было использовано 180 тыс. грн на природоохранные мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на обеспечение экологически безопасного сбора, перевозки, утилизации, удаления и обезвреживания опасных отходов комбинированного типа с содержанием химических веществ в г.Тисменица на ул.Шевченко", - говорится в сообщении.

Напомним, в экологическом комитете ВР констатировали критическую ситуацию в сфере обращения с опасными отходами.

Также напомним, Минприроды обещало представить Национальную стратегию обращения с отходами в декабре 2016 года. На сегодняшний день Министр не может назвать точной даты утверждения стратегии, однако выступает категорически против законодательного урегулирования ситуации в сфере отходов.

Между тем ряд областных государственных администарций вообще не понимают, какова нынешняя ситуация в сфере обращения с отходами, а другие - не могут утилизировать опасные отходы из-за нехватки средств.

Как ранее сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные госстатистики 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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