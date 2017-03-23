В Ивано-Франковской ОГА сообщили, где хранят опасные отходы

"По информации Главного управления статистики в Ивано-Франковской области, на конец 2015 года по специально отведенным местам или объектам и ​​на территории предприятий области накопилось отходов - 23,3 т III класса опасности, 13 т - II класса, 8 кг - И класса опасности. Все отходы I, II, III классов опасности находятся на территории Тисменицкого района. Утилизировано в 2015 году 3,4 тыс. Т отходов I-III класса (данные за 2016 будут после обработки статистических отчетов).

В 2016 году из областного фонда охраны окружающей природной среды было использовано 180 тыс. грн на природоохранные мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на обеспечение экологически безопасного сбора, перевозки, утилизации, удаления и обезвреживания опасных отходов комбинированного типа с содержанием химических веществ в г.Тисменица на ул.Шевченко", - говорится в сообщении.

Напомним, в экологическом комитете ВР констатировали критическую ситуацию в сфере обращения с опасными отходами.

Также напомним, Минприроды обещало представить Национальную стратегию обращения с отходами в декабре 2016 года. На сегодняшний день Министр не может назвать точной даты утверждения стратегии, однако выступает категорически против законодательного урегулирования ситуации в сфере отходов.

Между тем ряд областных государственных администарций вообще не понимают, какова нынешняя ситуация в сфере обращения с отходами, а другие - не могут утилизировать опасные отходы из-за нехватки средств.

Как ранее сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные госстатистики 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.