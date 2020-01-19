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В іранському готелі, де зупинявся екіпаж літака МАУ, повісили пам’ятне фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. В іранському готелі на честь загиблого в авіакатастрофі екіпажу повісили фото з написом “Наше сердце с вами”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Бригади транспортної авіації.

В іранському готелі, де зупинявся екіпаж літака МАУ, повісили пам’ятне фото

“На знак шани та пам’яті персонал готелю, із якого наші хлопці і дівчата вирушили в свій останній рейс, розмістили в холі фото загиблого екіпажу з підписом “Наше сердце с вами”, — сказав командир екіпажу літака Іл-76МД, яким в Україну доправили тіла загиблих, Дмитро Мимриков.

Він додав, що від іранців льотчики постійно чули слова співчуття та вибачень за катастрофу.

“Літак Іл-76МД Повітряних Сил Збройних Сил України після виконання завдання по поверненню тіл загиблих членів екіпажу тегеранського рейсу PS752 на батьківщину, вирушив до аеродрому постійного базування. Одразу після повідомлення про трагедію і рішення уряду про направлення до Ірану міжвідомчої комісії, екіпаж почав підготовку до вильоту. Загалом відрядження тривало десять діб”, — додав Дмитро Мимриков.

За його словами, подібні завдання завжди несуть певне емоційне навантаження, адже саме іранська сторона визнана винною у збитті літака.

Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з тілами українців, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Серед загиблих пасажирів літака МАУ, який зазнав авіакатастрофи в Ірані, було 11 українців, з них 9 — члени екіпажу, і двоє пасажирів.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.

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