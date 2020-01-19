В иранском отеле, где останавливался экипаж самолета МАУ, повесили памятное фото
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В иранском отеле в честь погибшего в авиакатастрофе экипажа повесили фото с надписью "Наше сердце с вами". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бригады транспортной авиации.
"В знак уважения и памяти персонал гостиницы из которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместили в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами", - сказал командир экипажа самолета Ил-76МД, которым в Украину доставили тела погибших, Дмитрий Мимриков.
Он добавил, что от иранцев летчики постоянно слышали слова сочувствия и извинений за катастрофу.
"Самолет Ил-76МД Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины после выполнения задания по возвращению тел погибших членов экипажа тегеранского рейса PS752 на родину, отправился на аэродром постоянного базирования. Сразу после сообщения о трагедии и решение правительства о направлении в Иран межведомственной комиссии, экипаж начал подготовку к вылету. В общем командировка длилась десять суток", - добавил Дмитрий Мимриков.
По его словам, подобные задачи всегда несут определенную эмоциональную нагрузку, ведь именно иранская сторона признана виновной в сбивании самолета.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.
Среди погибших пассажиров самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу в Иране, было 11 украинцев, из них 9 - члены экипажа, и двое пассажиров.
8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.