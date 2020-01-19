В иранском отеле, где останавливался экипаж самолета МАУ, повесили памятное фото

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 16711 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 28425 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 45027 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 84586 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 146390 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 148992 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 207655 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199655 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 423146 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 231679 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 33729 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 26375 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 31364 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 28242 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 21080 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 177363 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 164055 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 250879 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 423146 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 527277 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 84586 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 54505 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 52653 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 59168 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 89516 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В иранском отеле, где останавливался экипаж самолета МАУ, повесили памятное фото

Киев • УНН

 • 19613 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В иранском отеле в честь погибшего в авиакатастрофе экипажа повесили фото с надписью "Наше сердце с вами". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бригады транспортной авиации.

В иранском отеле, где останавливался экипаж самолета МАУ, повесили памятное фото

"В знак уважения и памяти персонал гостиницы из которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместили в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами", - сказал командир экипажа самолета Ил-76МД, которым в Украину доставили тела погибших, Дмитрий Мимриков.

Он добавил, что от иранцев летчики постоянно слышали слова сочувствия и извинений за катастрофу.

"Самолет Ил-76МД Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины после выполнения задания по возвращению тел погибших членов экипажа тегеранского рейса PS752 на родину, отправился на аэродром постоянного базирования. Сразу после сообщения о трагедии и решение правительства о направлении в Иран межведомственной комиссии, экипаж начал подготовку к вылету. В общем командировка длилась десять суток", - добавил Дмитрий Мимриков.

По его словам, подобные задачи всегда несут определенную эмоциональную нагрузку, ведь именно иранская сторона признана виновной в сбивании самолета.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Среди погибших пассажиров самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу в Иране, было 11 украинцев, из них 9 - члены экипажа, и двое пассажиров.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,068.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,791.00