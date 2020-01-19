Янголи повернулись додому: ще раз про екіпаж та пасажирів

Серед загиблих пасажирів літака МАУ, який зазнав авіакатастрофи в Ірані, було 11 українців, з них 9 — члени екіпажу, і двоє пасажирів.

Імена загиблих українців:

Сергій Хоменко — другий пілот. Мав 7600 годин нальоту на літаках Boeing 737. Свою кар’єру він розпочав як льотчик військово-транспортної авіації.

Як повідомили в пресслужбі Бригади транспортної авіації, понад чотирнадцять років Сергій Хоменко літав у складі екіпажів літаків ТУ-134, АН-26, АН-30 Бригада Транспортної Авіації. Пройшов шлях від командира авіаційного загону літаків ТУу-134 до командира ескарильї “Блакитна стежа”. Багато років очолював екіпажі, які виконували спостережні польоти в рамках Договору про відкрите небо в різних країнах світу. Виховав не одного льотчика І класу.

Катерина Статник — 27-річна бортпровідниця. Стюардеса родом з Херсонської області, закінчила школу з поглибленим вивченням англійської мови, потім вчилася у Київському університеті економіки і права на факультеті міжнародних відносин. Після цього закінчила курси стюардес.

Марія Микитюк — бортпровідниця. 24 річна бортпровідниця родом з Івано-Франківська Марина Микитюк. У 2012-2018 роках навчалася у Національному авіаційному університеті.

Валерія Овчарук —28-річна бортпровідниця родом из Луганська. На своїй сторінці в Instagram писала, що любить свою роботу і вірить в те, що літаки ніколи не стануть для неї просто транспортом.

Володимир Гапоненко — пілот. Командир екіпажу. Мав 11600 годин нальоту на літаках Boeing 737, в тому числі 5500 часов в якості командира повітряного судна.

Юлія Сологуб — 25-річна бортпровідниця родом із Нововолинська. Працювала у компанії півроку.

Олексій Наумкін — пілот. Був інструктором для десятків командирів та других пілотів МАУ. Мав 12000 годин нальоту на літаках Boeing 737, в тому числі 6600 часов в якості командира повітряного судна. Закінчив факультет льотної експлуатації повітряних суден НАУ, зараз Аерокосмічний факультет.

Ігор Матьков — 34-річний бортпровідник з Чернігівщини. Мав понад 10 років стажу в МАУ. Вчився в Кіровоградському льотному училищі на спеціальності “Авіаційний транспорт”. Також закінчив відділення східних мов Київського національного лінгвістичного університету.

Денис Лихно — бортпровідник. Закінчив Аерокосмічний інститут Національного авіаційного університету в 2018 році. Працював в компанії півроку.

Ольга Кобюк — пасажирка. 61-річна жінка прилетіла в Іран, щоб відвідати свою доньку та її чоловіка-іранця. 8 січня поверталась в Україну.

Олена Малахова — пасажирка 1981 року народження. Була директором авіакомпанії “СкайАвиаТранс”, що займалася вантажними перевезеннями.

Всього на борту літака “Українських авіаліній” було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Більшість з них — громадяни Ірану і Канади.