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Ангелы вернулись домой: еще раз об экипаже и пассажирах

Киев • УНН

 • 45761 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, передает корреспондент УНН.

Ангелы вернулись домой: еще раз об экипаже и пассажирах

Среди погибших пассажиров самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу в Иране, было 11 украинцев, из них 9 - члены экипажа, и двое пассажиров.

Имена погибших украинцев:

Сергей Хоменко - второй пилот. Имел 7600 часов налета на самолетах Boeing 737. Свою карьеру он начал как летчик военно-транспортной авиации.

Как сообщили в пресс-службу Бригады транспортной авиации, более четырнадцати лет Сергей Хоменко летал в составе экипажей самолетов ТУ-134, АН-26, АН-30 Бригада Транспортной Авиации. Прошел путь от командира авиационного отряда самолетов ТУ-134 к командиру ескарильи "Блакитна стежа". Много лет возглавлял экипажи, которые выполняли наблюдательные полеты в рамках Договора об открытом небе в разных странах мира. Воспитал не одного летчика I класса.

Екатерина Статник - 27-летняя бортпроводница. Стюардесса родом из Херсонской области, закончила школу с углубленным изучением английского языка, затем училась в Киевском университете экономики и права на факультете международных отношений. После этого закончила курсы стюардесс.

Мария Микитюк - 24-летняя бортпроводница родом из Ивано-Франковска. В 2012-2018 годах училась в Национальном авиационном университете.

Валерия Овчарук -28-летняя бортпроводница родом из Луганска. На своей странице в Instagram писала, что любит свою работу и верит в то, что самолеты никогда не станут для нее просто транспортом.

Владимир Гапоненко - пилот. Командир экипажа. Имел 11600 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 5500 часов в качестве командира воздушного судна.

Юлия Сологуб - 25-летняя бортпроводница родом из Нововолынска. Работала в компании полгода.

Алексей Наумкин - пилот. Был инструктором для десятков командиров и вторых пилотов МАУ. Имел 12000 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 6600 часов в качестве командира воздушного судна. Окончил факультет летной эксплуатации воздушных судов НАУ, сейчас Аэрокосмический факультет.

Игорь Матьков - 34-летний бортпроводник из Черниговской области. Имел более 10 лет стажа в МАУ. Учился в Кировоградском летном училище на специальность "Авиационный транспорт". Также окончил отделение восточных языков Киевского национального лингвистического университета.

Денис Лихно - бортпроводник. Окончил Аэрокосмический институт Национального авиационного университета в 2018 году. Работал в компании полгода.

Ольга Кобюк - пассажирка. 61-летняя женщина прилетела в Иран, чтобы навестить свою дочь и ее мужа-иранца. 8 января возвращалась в Украину.

Елена Малахова - пассажирка 1981 года рождения. Была директором авиакомпании "СкайАвиаТранс", занимавшейся грузовыми перевозками.

Всего на борту самолета "Украинских авиалиний" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство из них - граждане Ирана и Канады.

Украинские Национальные Новости

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