Літак із українцями, загиблими в Ірані, приземлився у "Борисполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з тілами українців, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, передає кореспондент УНН.
В аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з тілами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.
Додамо, до України повернули 11 тіл загиблих, серед яких 9 члени екіпажу збитого літака.
Нагадаємо, раніше Офіс Президента України повідомив, що 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.