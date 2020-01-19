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Літак із українцями, загиблими в Ірані, приземлився у "Борисполі"

Київ • УНН

 • 41072 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з тілами українців, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, передає кореспондент УНН.

Літак із українцями, загиблими в Ірані, приземлився у "Борисполі"

В аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з тілами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.

Додамо, до України повернули 11 тіл загиблих, серед яких 9 члени екіпажу збитого літака.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента України повідомив, що 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.

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