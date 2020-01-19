Самолет с украинцами, погибшими в Иране, приземлился в "Борисполе"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, передает корреспондент УНН.
В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.
Добавим, в Украину вернули 11 тел погибших, среди которых 9 члены экипажа сбитого самолета.
Напомним, ранее Офис Президента Украины сообщил, что 19 января состоится церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.