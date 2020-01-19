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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Самолет с украинцами, погибшими в Иране, приземлился в "Борисполе"

Киев • УНН

 • 41072 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, передает корреспондент УНН.

Самолет с украинцами, погибшими в Иране, приземлился в "Борисполе"

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Добавим, в Украину вернули 11 тел погибших, среди которых 9 члены экипажа сбитого самолета.

Напомним, ранее Офис Президента Украины сообщил, что 19 января состоится церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

Украинские Национальные Новости

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