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В Ірані дозволили одруженим з іноземцями жінкам давати дітям своє громадянство

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Рада вартових Ірану, яка перевіряє законодавство на відповідність Конституції, схвалила законодавчу поправку, що дозволяє іранським жінкам, які перебувають у шлюбі з іноземцями, передавати своїм дітям громадянство Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

В Ірані дозволили одруженим з іноземцями жінкам давати дітям своє громадянство

Рішення було ухвалене 2 жовтня, більш ніж через чотири місяці після схвалення поправок парламентом.

Правозахисники вже давно закликають до реформи іранського «дискримінаційного» закону про громадянство, заявляючи, що він може допомогти тисячам дітей, які живуть в умовах невизначеності.

Поправка дозволяє іранським жінкам, які перебувають у шлюбі з чоловіками іноземного громадянства, запитувати іранське громадянство для своїх дітей до досягнення ними 18-річного віку. Як і раніше, потрібно, щоб органи розвідки країни засвідчили, що до надання іранського громадянства «не загрожує безпеці» країни.

Після того, як зміни щодо громадянства були затверджені парламентом Ірану в травні, Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що дозвіл іранським жінкам передавати своє громадянство дітям може поліпшити їх доступ до охорони здоров’я, університетської освіти і місць праці.

Офіційних даних, скільки дітей в Ірані мають іранських матерів і батьків-іноземців, немає, але правозахисники вказували, що проблема стала гострою через велику кількість шлюбів між іранськими жінками і афганськими чоловіками-мігрантами. Нині в Ірані проживає близько 3 мільйонів афганців.

Нагадаємо, в Ірані дозволили жінкам ходити на футбол.

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