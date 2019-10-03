В Иране разрешили женщинам в браке с иностранцами давать детям свое гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Совет стражей Ирана, который проверяет законодательство на соответствие Конституции, одобрил законодательную поправку, позволяющую иранским женщинам, находящимся в браке с иностранцами, передавать своим детям гражданство Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Решение было принято 2 октября, более чем через четыре месяца после одобрения поправок парламентом.
Правозащитники уже давно призывают к реформе иранского дискриминационного закона о гражданстве, заявляя, что он может помочь тысячам детей, живущих в условиях неопределенности.
Поправка позволяет иранским женщинам, находящимся в браке с мужчинами иностранного гражданства, запрашивать иранское гражданство для своих детей до достижения ими 18-летнего возраста. Прежде нужно было, чтобы органы разведки страны показали, что предоставление иранского гражданства "не угрожает безопасности" страны.
После того, как изменения относительно гражданства были утверждены парламентом Ирана в мае, Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что разрешение иранским женщинам передавать свое гражданство детям может улучшить их доступ к здравоохранению, университетского образования и месту работы.
Официальных данных, сколько детей в Иране имеют иранских матерей и отцов-иностранцев, нет, но правозащитники указывали, что проблема стала острой из-за обилия браков между иранскими женщинами и афганскими мужчинами-мигрантами. Сейчас в Иране проживает около 3 миллионов афганцев.
Напомним, в Иране разрешили женщинам ходить на футбол.