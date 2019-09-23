В Иране разрешили женщинам ходить на футбол

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с иранскими властями, и они его заверили, что со следующего международного матча женщинам в Иране позволят ходить на футбол. Речь идет о поединке отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Ирана и Камбоджи, который состоится 10 октября в Тегеране.

Визита делегации ФИФА предшествовал инцидент с иранской болельщицей Сахар Ходаяри, которую арестовали за попытку пройти на стадион под видом мужчины. Она подожгла себя у здания суда из-за страха попасть в тюрьму. Ходаяри стала известной как "голубая девушка" из цвета своей любимой команды.

Этот случай вызвал возмущение как в Иране, так и в других странах. Футболисты и болельщики почтили память Ходаяри во всем мире.

Запрет для женщин посещать футбол действует в Иране после Исламской революции 1979 года. Очень редко из этого правила делали исключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране женщинам разрешили посетить только один футбольный матч.