В Иране женщинам разрешили посетить один футбольный матч
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Иране, где женщинам запрещено посещать футбольные матчи на стадионах, им разрешили прийти на поединок национальной сборной против Камбоджи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sport24.
В Министерстве спорта заявили, что женщины смогут 10 октября посетить матч Ирана против Камбоджи в пределах отбора на чемпионат мира 2022 года. Игра состоится в Тегеране. Не уточняется, можно будет женщинам ходить на футбол в следующих играх.
Это решение власти Ирана приняли после письма президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который требует принять меры для допуска женщин на стадионы. В противном случае ФИФА угрожают ввести санкции против иранской сборной.
В Иране изредка позволяли женщинам посещать футбол, так, впервые с 1979 года женщины пришли на футбол в октябре 2018 года. При сохранении запрета выступают консервативные чиновники и влиятельная религиозная власть страны.
Напомним, гражданка Ирана сделала пластическую операцию, чтобы попасть в Канаду.