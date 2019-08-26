В Ірані жінкам дозволили відвідати один футбольний матч
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Ірані, де жінкам заборонено відвідувати футбольні матчі на стадіонах, їм дозволили прийти на поєдинок національної збірної проти Камбоджі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sport24.
У Міністерстві спорту заявили, що жінки зможуть 10 жовтня відвідати матч Ірану проти Камбоджі в межах відбору на чемпіонат світу 2022 року. Гра відбудеться в Тегерані. Не уточнюється, чи можна буде жінкам ходити на футбол в наступних іграх.
Це рішення влада Ірану ухвалила після листа президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, який вимагає вжити заходів для допуску жінок на стадіони. В іншому випадку ФІФА погрожу запровадити санкції проти іранської збірної.
В Ірані зрідка дозволяли жінкам відвідувати футбол, так, вперше з 1979 року жінки прийшли на футбол у жовтні 2018 року. За збереження заборони виступають консервативні чиновники та впливова релігійна влада країни.
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