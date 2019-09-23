В Ірані дозволили жінкам ходити на футбол
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Іранська влада погодилась зняти заборону для жінок на відвідування футбольних стадіонів, яка діє в країні з 1979 року. Про це заявив президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, передає УНН з посиланням на BBC.
Він розповів, що обговорював це питання з іранською владою, і вона його запевнила, що з наступного міжнародного матчу жінкам в Ірані дозволять ходити на футбол. Йдеться про поєдинок відбору на чемпіонат світу 2022 року між збірними Ірану та Камбоджі, який відбудеться 10 жовтня в Тегерані.
Візиту делегації ФІФА передував інцидент з іранською вболівальницею Сахар Ходаярі, яку заарештували за спробу пройти на стадіон під виглядом чоловіка. Вона підпалила себе біля будівлі суду через страх потрапити у в’язницю. Ходаярі стала відомою як "блакитна дівчина" через кольори своєї улюбленої команди.
Цей випадок викликав обурення як в Ірані, так і в інших країнах. Футболісти та вболівальники вшановували пам’ять Ходаярі у всьому світі.
Заборона для жінок відвідувати футбол діє в Ірані після Ісламської революції 1979 року. Дуже рідко з цього правила робили виключення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані жінкам дозволили відвідати тільки один футбольний матч.