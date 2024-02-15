В Індії відбуваються великі селянські протести - столиця забарикадувалася від фермерів
Київ • УНН
Тисячі індійських фермерів зібралися за межами Нью-Делі, щоб вимагати втручання уряду для підтримки сільського господарства, включаючи гарантовані ціни на врожай і скасування кредитів.
Тисячі фермерів і їхні трактори зібралися біля Нью-Делі. Вони хочуть, щоб держава втрутилася, щоб допомогти аграрному сектору в країні. Про це пише ВВС, передає УНН.
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Фермери вимагають, серед іншого, гарантії мінімальної ціни на товари, які купує влада, скасування кредитів і зміни законів, які, на їх думку, шкодять сільському господарству.
Вони також хочуть, щоб Індія вийшла зі Світової організації торгівлі (СОТ) і скасувала угоди про вільну торгівлю.
Кілька доріг до столиці забарикадовано колючим дротом і цементними блоками, щоб не допустити протестувальників. Поліція також застосувала проти кількох людей сльозогінний газ.
Контекст
У 2020 році під столицею Індії також відбулися масові протести. Вони тривали більше року, і понад 600 людей померли від жорстоких зіткнень, температури чи COVID-19.
У 2021 році уряд скасував три реформи, проти яких протестували фермери. Проте фермери вважають, що не дотримали своїх обіцянок.
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