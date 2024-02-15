В Индии происходят крупные крестьянские протесты - столица забаррикадировалась от фермеров

Тысячи фермеров и их тракторы собрались возле Нью-Дели. Они хотят, чтобы государство вмешалось, чтобы помочь аграрному сектору в стране. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Фермеры требуют, среди прочего, гарантии минимальной цены на товары, которые покупает власть, отмены кредитов и изменения законов, которые, по их мнению, вредят сельскому хозяйству.

Они также хотят, чтобы Индия вышла из Всемирной торговой организации (ВТО) и отменила соглашения о свободной торговле.

Несколько дорог в столицу забаррикадированы колючей проволокой и цементными блоками, чтобы не допустить протестующих. Полиция также применила против нескольких человек слезоточивый газ.

Контекст

В 2020 году под столицей Индии также состоялись массовые протесты. Они продолжались более года, и более 600 человек умерли от жестоких столкновений, температуры или COVID-19.

В 2021 году правительство отменило три реформы, против которых протестовали фермеры. Однако фермеры считают, что не сдержали своих обещаний.

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