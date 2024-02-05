В Индии выпустили на волю голубя, которого подозревали в "шпионаже" в пользу Китая

В Индии выпустили на волю голубя, которого поймали в мае прошлого года, а на его крыльях обнаружили символы на китайском языке. Это стало основанием для подозрений в "шпионаже" в пользу Китая. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Птицу выпустили по настоянию Организации защиты прав животных РЕТА.

Голубя поймали в мае 2023 года вблизи порта в Мумбаи. На его крыльях обнаружили символы на китайском языке.

Как отмечают РЕТА, это привело к подозрению в шпионаже и побудило полицию схватить голубя, над которым в рамках расследования провели медицинский осмотр.

Впоследствии птицу передали Бомбейскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными, врачи которого по согласованию с местными правоохранителями и выпустили ее на волю.

Дополнительно

Правоохранительные органы Черновцов возбудили дело о жестоком обращении с животными после того, как на одной из улиц города был найден раненый голубь. Сейчас продолжаются следственные действия для установления виновных лиц.

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