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В Индии выпустили на волю голубя, которого подозревали в "шпионаже" в пользу Китая

В Индии выпустили на волю голубя, которого подозревали в "шпионаже" в пользу Китая

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 00:19  •  24143 просмотра

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Голубь, пойманный в Мумбаи в прошлом году, был выпущен на волю после того, как на его крыльях были обнаружены китайские символы, что стало поводом для расследования.

В Индии выпустили на волю голубя, которого поймали в мае прошлого года, а на его крыльях обнаружили символы на китайском языке. Это стало основанием для подозрений в "шпионаже" в пользу Китая. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Птицу выпустили по настоянию Организации защиты прав животных РЕТА.

Голубя поймали в мае 2023 года вблизи порта в Мумбаи. На его крыльях обнаружили символы на китайском языке.

Как отмечают  РЕТА, это привело к подозрению в шпионаже и побудило полицию схватить голубя, над которым в рамках расследования провели медицинский осмотр.

Впоследствии птицу передали Бомбейскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными, врачи которого по согласованию с местными правоохранителями и выпустили ее на волю.

Дополнительно

Правоохранительные органы Черновцов возбудили дело о жестоком обращении с животными после того, как на одной из улиц города был найден раненый голубь. Сейчас продолжаются следственные действия для установления виновных лиц.

США выяснили, что шпионский шар из Китая смог подключиться к американскому провайдеру30 декабрь 2023, 03:32 • 35272 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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chernovtsiЧерновцы
В Індії випустили на волю голуба, якого підозрювали у "шпигунстві" на користь Китаю
India releases pigeon suspected of "spying" for China
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В Индии выпустили на волю голубя, которого подозревали в "шпионаже" в пользу Китая

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