В Индии выпустили на волю голубя, которого подозревали в "шпионаже" в пользу Китая
Киев • УНН
Голубь, пойманный в Мумбаи в прошлом году, был выпущен на волю после того, как на его крыльях были обнаружены китайские символы, что стало поводом для расследования.
В Индии выпустили на волю голубя, которого поймали в мае прошлого года, а на его крыльях обнаружили символы на китайском языке. Это стало основанием для подозрений в "шпионаже" в пользу Китая. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Птицу выпустили по настоянию Организации защиты прав животных РЕТА.
Голубя поймали в мае 2023 года вблизи порта в Мумбаи. На его крыльях обнаружили символы на китайском языке.
Как отмечают РЕТА, это привело к подозрению в шпионаже и побудило полицию схватить голубя, над которым в рамках расследования провели медицинский осмотр.
Впоследствии птицу передали Бомбейскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными, врачи которого по согласованию с местными правоохранителями и выпустили ее на волю.
Дополнительно
Правоохранительные органы Черновцов возбудили дело о жестоком обращении с животными после того, как на одной из улиц города был найден раненый голубь. Сейчас продолжаются следственные действия для установления виновных лиц.
США выяснили, что шпионский шар из Китая смог подключиться к американскому провайдеру30 декабрь 2023, 03:32 • 35272 просмотра
В Индии выпустили на волю голубя, которого подозревали в "шпионаже" в пользу Китая
Голубь, пойманный в Мумбаи в прошлом году, был выпущен на волю после того, как на его крыльях были обнаружены китайские символы, что стало поводом для расследования.
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