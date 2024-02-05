В Індії випустили на волю голуба, якого підозрювали у "шпигунстві" на користь Китаю
Київ • УНН
Голуб, спійманий в Мумбаї минулого року, був випущений на волю після того, як на його крилах були виявлені китайські символи, що стало приводом для розслідування.
В Індії випустили на волю голуба, якого піймали у травні минулого року, а на його крилах виявили символи китайською мовою. Це стало підставою для підозр у "шпигунстві" на користь Китаю. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Птаха випустили за наполяганням Організації захисту прав тварин РЕТА.
Голуба піймали у травні 2023 року поблизу порту в Мумбаї. На його крилах виявили символи китайською мовою.
Як зазначають РЕТА, це призвело до підозри у шпигунстві та спонукало поліцію схопити голуба, над яким у рамках розслідування провели медичний огляд.
Згодом птаха передали Бомбейському товариству щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами, лікарі якого за погодженням з місцевими правоохоронцями і випустили його на волю.
Додатково
Правоохоронні органи Чернівців порушили справу про жорстоке поводження з тваринами після того, як на одній з вулиць міста було знайдено пораненого голуба. Наразі тривають слідчі дії для встановлення винних осіб.
США з’ясували, що шпигунська куля з Китаю змогла підключитися до американського провайдера30.12.23, 05:32 • 36413 переглядiв