В Індії спалах рідкісної форми енцефаліту: у штаті Керала вже 19 смертей

У південному штаті Індії Керала з початку року зафіксовано 69 випадків рідкісної смертельної інфекції - амебного менінгоенцефаліту. Хвороба вже забрала життя 19 людей, зокрема тримісячної дитини, пише УНН із посиланням на Sky News.

У південному штаті Індії Керала з початку цього року зареєстровано близько 69 випадків первинного амебного менінгоенцефаліту (ПАМ), включаючи 19 смертей - повідомив у середу міністр охорони здоров'я штату на засіданні державних зборів.

Зазначається, що три смерті, зокрема смерть тримісячної дитини, сталися протягом останнього місяця.

Рідкісну, але смертельну форму енцефаліту викликає Naegleria fowleri, широко відома як амеба, що "пожирає мозок".

Це рідкісна, але смертельна інфекція центральної нервової системи, спричинена вільноживучими амебами, що мешкають у прісній воді, озерах та річках - йдеться в урядовому документі.

"На відміну від минулого року, ми не бачимо кластерів, пов’язаних з одним джерелом води. Це поодинокі, ізольовані випадки, що ускладнило наші епідеміологічні розслідування", – цитує міністра Віну Джордж новинне агенцію NDTV.

За даними агенції, минулого року в штаті було зареєстровано 36 випадків ПАМ та дев'ять смертей. Уряд почав хлорувати криниці, резервуари для води та громадські місця для купання, а також місця, де люди можуть купатися та контактувати з амебою.

У світовому масштабі рівень виживання пацієнтів з PAM становить близько 3%, але завдяки передовим методам тестування та діагностики в Кералі він досяг 24%, цитують Джордж у місцевих ЗМІ.

"Зміна клімату, що підвищує температуру води та спека спонукає більше людей використовувати воду для рекреації, це ймовірно, збільшить кількість випадків контакту з цим патогеном", – йдеться в документі уряду, опублікованому минулого року.

