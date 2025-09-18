$41.190.02
ru
10:41 • 3846 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 12575 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 10278 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 10766 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 18671 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 13397 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 40057 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42210 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32754 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31565 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
В Индии вспышка редкой формы энцефалита: в штате Керала уже 19 смертей

Киев • УНН

 • 500 просмотра

В южном штате Керала, Индия, зафиксировано 69 случаев амебного менингоэнцефалита с начала года, что привело к 19 смертям, включая трехмесячного ребенка. Эта редкая инфекция вызвана амебой Naegleria fowleri, которая живет в пресной воде.

В Индии вспышка редкой формы энцефалита: в штате Керала уже 19 смертей

В южном штате Индии Керала с начала года зафиксировано 69 случаев редкой смертельной инфекции - амебного менингоэнцефалита. Болезнь уже унесла жизни 19 человек, в том числе трехмесячного ребенка, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

В южном штате Индии Керала с начала этого года зарегистрировано около 69 случаев первичного амебного менингоэнцефалита (ПАМ), включая 19 смертей

- сообщил в среду министр здравоохранения штата на заседании государственного собрания.

Отмечается, что три смерти, в том числе смерть трехмесячного ребенка, произошли в течение последнего месяца.

Редкую, но смертельную форму энцефалита вызывает Naegleria fowleri, широко известная как амеба, "пожирающая мозг".

Это редкая, но смертельная инфекция центральной нервной системы, вызванная свободноживущими амебами, обитающими в пресной воде, озерах и реках

- говорится в правительственном документе.

"В отличие от прошлого года, мы не видим кластеров, связанных с одним источником воды. Это единичные, изолированные случаи, что усложнило наши эпидемиологические расследования", – цитирует министра Вину Джордж новостное агентство NDTV.

По данным агентства, в прошлом году в штате было зарегистрировано 36 случаев ПАМ и девять смертей. Правительство начало хлорировать колодцы, резервуары для воды и общественные места для купания, а также места, где люди могут купаться и контактировать с амебой.

Дополнение

В мировом масштабе уровень выживаемости пациентов с PAM составляет около 3%, но благодаря передовым методам тестирования и диагностики в Керале он достиг 24%, цитируют Джордж в местных СМИ.

"Изменение климата, повышающее температуру воды и жара побуждает больше людей использовать воду для рекреации, это, вероятно, увеличит количество случаев контакта с этим патогеном", – говорится в документе правительства, опубликованном в прошлом году.

ВОЗ отменяет чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян, но призывает к бдительности05.09.25, 17:47 • 4731 просмотр

Алена Уткина

ЗдоровьеНовости Мира
Всемирная организация здравоохранения
Индия