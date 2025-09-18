В Индии вспышка редкой формы энцефалита: в штате Керала уже 19 смертей

В южном штате Индии Керала с начала года зафиксировано 69 случаев редкой смертельной инфекции - амебного менингоэнцефалита. Болезнь уже унесла жизни 19 человек, в том числе трехмесячного ребенка, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

В южном штате Индии Керала с начала этого года зарегистрировано около 69 случаев первичного амебного менингоэнцефалита (ПАМ), включая 19 смертей - сообщил в среду министр здравоохранения штата на заседании государственного собрания.

Отмечается, что три смерти, в том числе смерть трехмесячного ребенка, произошли в течение последнего месяца.

Редкую, но смертельную форму энцефалита вызывает Naegleria fowleri, широко известная как амеба, "пожирающая мозг".

Это редкая, но смертельная инфекция центральной нервной системы, вызванная свободноживущими амебами, обитающими в пресной воде, озерах и реках - говорится в правительственном документе.

"В отличие от прошлого года, мы не видим кластеров, связанных с одним источником воды. Это единичные, изолированные случаи, что усложнило наши эпидемиологические расследования", – цитирует министра Вину Джордж новостное агентство NDTV.

По данным агентства, в прошлом году в штате было зарегистрировано 36 случаев ПАМ и девять смертей. Правительство начало хлорировать колодцы, резервуары для воды и общественные места для купания, а также места, где люди могут купаться и контактировать с амебой.

В мировом масштабе уровень выживаемости пациентов с PAM составляет около 3%, но благодаря передовым методам тестирования и диагностики в Керале он достиг 24%, цитируют Джордж в местных СМИ.

"Изменение климата, повышающее температуру воды и жара побуждает больше людей использовать воду для рекреации, это, вероятно, увеличит количество случаев контакта с этим патогеном", – говорится в документе правительства, опубликованном в прошлом году.

