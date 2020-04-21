В Естонії в шкільному підручнику англійської виявили "російський Крим"

"Конгрес українців Естонії висловлює стурбованість ситуацією, коли учням естонських шкіл надається фальшива інформація щодо України і ігнорується територіальна цілісність української держави. Конгрес звертається до Міністерства освіти з проханням вжити заходів щодо виправлення цыэъ ситуації, а також просить запобігти повторенню подібних випадків. Сподіваємося, що цей факт є винятком", - йдеться в листі, який глава конгресу Віра Коник відправила на ім'я міністра освіти і науки Майліс Репс.

Директор видавництва Studium, яке випустило в 2018 році підручник, Ааво Кеннік у відповідь висловив жаль щодо інциденту, але запевняє, що йдеться про непорозуміння без зловмисного наміру. За його словами, як тільки видавництву про це повідомили, воно негайно відреагувало на інцидент.

"І нас, і міністерство, і інші структури про це поінформував пильний громадянин, якому ми відразу відповіли. Через день-два ми зробили відповідні виправлення на своїй домашній сторінці і вибачилися за те, що сталося. Ми також збиралися відправити тим, хто отримав ці підручники, нові сторінки - замість тих, на яких були допущені помилки. Однак Міністерство освіти просить нас провести повну заміну підручників", - сказав він.

Звернення від української громади надійшло до Міністерства освіти і науки лише минулої п'ятниці, а вже в понеділок канцлер відомства Март Лайдметс зв'язався з видавництвом Studium. За його словами, незважаючи на вибачення і внесені на сайті поправки, міністерство як і раніше стурбоване тим, що у школах Естонії залишаються підручники з цією помилкою. Пропозиція міністерства - вилучити неправильні сторінки і замінити їх на нові.

"Зараз ми зважуємо цю пропозицію і обов'язково на неї відповімо. Ймовірно, що нам саме так і доведеться вчинити", - заявив Кеннік.

За його словами, цим підручником користуються понад 200 шкіл по всій Естонії.

Як повідомляв УНН, раніше The New York Times виправило карту України без Криму.