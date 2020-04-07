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The New York Times исправило карту Украины без Крыма

The New York Times исправило карту Украины без Крыма

Киев  •  УНН

 • 62859 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Американское издание The New York Times исправило карту распространения пандемии COVID-19, где Крым отмечен "российским". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в США в Twitter.

"Очень ценим, что New York Times исправило карту Крыма в своей статье и не принимало данные от российских оккупантов", - написали в посольстве.

Дипломаты также опубликовали новое изображение, на котором полуостров не обозначен частью государства-оккупанта.

Напомним, ранее посольство Украины призвало американское издание исправить карту с "российским" Крымом.

Как сообщалось в УНН, The New York Times уже публиковало карту Украины без Крыма.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Very appreciate that @nytimes corrected the map of #Crimea in its article and did not accept the data from Russian occupants. pic.twitter.com/DeGRzQGOA3

- UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 6, 2020

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