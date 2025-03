The New York Times виправило карту України без Криму

"Дуже цінуємо, що New York Times виправило карту Криму у своїй статті і не брало дані від російських окупантів", - написали у посольстві.

Дипломати також опублікували нове зображення, на якому півострів не позначений частиною держави-окупанта.

Нагадаємо, раніше посольство України закликало американське видання виправити карту з "російським" Кримом.

Як повідомлялося в УНН, The New York Times вже публікувало карту України без Криму.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Very appreciate that @nytimes corrected the map of #Crimea in its article and didn’t accept the data from Russian occupants. pic.twitter.com/DeGRzQGOA3

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 6, 2020