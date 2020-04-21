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В Эстонии в школьном учебнике английского обнаружили "российский Крым"

В Эстонии в школьном учебнике английского обнаружили "российский Крым"

Киев  •  УНН

 • 14890 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Конгресс украинцев Эстонии обнаружил в учебнике английского языка для учеников 7-х классов эстонских школ карту Европы, на которой Крымский полуостров показан частью Российской Федерации. В конце прошлой недели информацию об этом получило Министерство образования и науки страны, передает УНН со ссылкой на ERR.

"Конгресс украинцев Эстонии выражает обеспокоенность ситуацией, когда ученикам эстонских школ предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства. Конгресс обращается в Министерство образования с просьбой принять меры по исправлению данной ситуации, а также просит предотвратить повторение подобных случаев. Надеемся, что этот факт является исключительным", - говорится в письме, которое глава конгресса Вира Конык отправила на имя министра образования и науки Майлис Репс.

Директор выпустившего в 2018 году учебник издательства Studium Ааво Кенник в ответ выразил сожаление об инциденте, но уверяет, что речь идет о недоразумении без злонамеренного умысла. По его словам, как только издательству об этом сообщили, оно незамедлительно отреагировало на инцидент.

"И нас, и министерство, и другие структуры об этом проинформировал бдительный гражданин, которому мы сразу ответили. Через день-два мы сделали соответствующие исправления на своей домашней странице и извинились за произошедшее. Мы также собирались отправить тем, кто получил эти учебники, новые страницы - взамен тех, на которых были допущены ошибки. Однако Министерство образования просит нас провести полную замену учебников", - сказал он.

Обращение от украинской общины поступило в Министерство образования и науки лишь в прошлую пятницу, а уже в понедельник канцлер ведомства Март Лайдметс связался с издательством Studium. По его словам, несмотря на извинения и внесенные на сайте поправки, министерство по-прежнему обеспокоено тем, что школах Эстонии остаются учебники с этой ошибкой. Предложение министерства - изъять неправильные страницы и заменить их на новые.

"Сейчас мы взвешиваем это предложение и обязательно на него ответим. Вероятно, что нам именно так и придется поступить. ", - заявил Кенник.

По его словам, этим учебником пользуются свыше 200 школ по всей Эстонии.

Как сообщал УНН, ранее The New York Times исправило карту Украины без Крыма.

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