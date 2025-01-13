В ЧЕСНО розповіли про нардепів-прогульників та хто майже 3 роки не з'являється у ВР

За п'ять років понад 20 нардепів пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді. Федір Христенко вже майже три роки не з'являється у ВР й попри це зберігає свій депутатський мандат. Про це повідомила аналітикиня руху ЧЕСНО Софія Лазарова під час презентації дослідження ЧЕСНО за підсумками п’яти років роботи Ради-9, передає УНН.

Ми проаналізували, як окремі народні депутати відвідують голосування у ВР. Загалом є 23 народних депутатів, які пропустили понад 50% голосувань за час свого депутатства. Одна з них вже втратила свій мандат. Загалом такі депутати є у всіх фракціях та групах, але найбільше серед них тих хто входив до фракції ОПЗЖ - розповіла Лазарова.

Вона навела як приклад нардепа Христенка, який вже майже три роки не з'являється у ВР.

"Наприклад, варто згадати про Федора Христенка, нардепа від ОПЗЖ, який вже майже три роки не з'являється у Верховній Раді й попри це зберігає свій депутатський мандат", - зазначила Лазарова.

Вона повідомила також, що за даними МВС 11 нардепів IX скликання оголошені у розшук.

"Четверо нардепів, які у розшуку зберігають депутатський мандат до нині", - сказала Лазарова.

Так, йдеться про Артема Дмитрука, Ярослава Дубневича, Андрія Одарченка, Сергія Шахова.

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Окрім того, Лазарова зазначила, що щонайменше 50 нардепів IX скликання отримали підозри у скоєнні кримінальних злочинів, зокрема 13 - у державній зраді, 33 щодо корупційних правопорушень.

Доповнення

"Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах та у депутатських колах повідомляли, що нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі відрядження до США з метою "поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва". З того часу нардеп не повертався.