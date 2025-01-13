В ЧЕСНО розповіли про нардепів-прогульників та хто майже 3 роки не з'являється у ВР

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 65029 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 66338 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 81355 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 114493 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139428 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132163 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147807 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173814 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220495 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176385 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 113740 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 119759 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 152834 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136104 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 112943 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 65029 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 72073 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207437 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205033 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 335866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 29415 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 31474 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74040 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100572 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96604 перегляди
Актуальне
В ЧЕСНО розповіли про нардепів-прогульників та хто майже 3 роки не з'являється у ВР

В ЧЕСНО розповіли про нардепів-прогульників та хто майже 3 роки не з'являється у ВР

Київ • УНН

 • 29399 перегляди

За 5 років більше 20 депутатів пропустили понад половину голосувань у Верховній Раді. Федір Христенко не з'являється в парламенті майже 3 роки, а 11 нардепів оголошені в розшук.

За п'ять років понад 20 нардепів пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді. Федір Христенко вже майже три роки не з'являється у ВР й попри це зберігає свій депутатський мандат. Про це повідомила аналітикиня руху ЧЕСНО Софія Лазарова під час презентації дослідження ЧЕСНО за підсумками п’яти років роботи Ради-9, передає УНН.

Ми проаналізували, як окремі народні депутати відвідують голосування у ВР. Загалом є 23 народних депутатів, які пропустили понад 50% голосувань за час свого депутатства. Одна з них вже втратила свій мандат. Загалом такі депутати є у всіх фракціях та групах, але найбільше серед них тих хто входив до фракції ОПЗЖ

- розповіла Лазарова.

Вона навела як приклад нардепа Христенка, який вже майже три роки не з'являється у ВР.

"Наприклад, варто згадати про Федора Христенка, нардепа від ОПЗЖ, який вже майже три роки не з'являється у Верховній Раді й попри це зберігає свій депутатський мандат", - зазначила Лазарова.

Вона повідомила також, що за даними МВС 11 нардепів IX скликання оголошені у розшук.

"Четверо нардепів, які у розшуку зберігають депутатський мандат до нині", - сказала Лазарова.

Так, йдеться про Артема Дмитрука, Ярослава Дубневича, Андрія Одарченка, Сергія Шахова.

Журналісти Bihus.Info з’ясували: нардеп-втікач Дмитрук облаштувався в Лондоні, транслюючи проросійські наративи04.10.2024, 00:17 • 47010 переглядiв

Окрім того, Лазарова зазначила, що щонайменше 50 нардепів IX скликання отримали підозри у скоєнні кримінальних злочинів, зокрема 13 - у державній зраді, 33 щодо корупційних правопорушень.

Доповнення

"Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах та у депутатських колах повідомляли, що нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі відрядження до США з метою "поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва". З того часу нардеп не повертався.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
sluha-naroduСлуга народу
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
verkhovna-radaВерховна Рада
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
londonЛондон

Звернутися з питань розміщення реклами