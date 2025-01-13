В ЧЕСТНО рассказали о нардепах-прогульщиках и кто почти 3 года не появляется в ВР

За пять лет более 20 нардепов пропустили более 50% голосований в Верховной Раде. Федор Христенко уже почти три года не появляется в ВР и несмотря на это сохраняет свой депутатский мандат. Об этом сообщила аналитик движения ЧЕСТНО София Лазарова во время презентации исследования ЧЕСТНО по итогам пяти лет работы Рады-9, передает УНН.

Мы проанализировали, как отдельные народные депутаты посещают голосования в ВР. Всего есть 23 народных депутата, которые пропустили более 50% голосований за время своего депутатства. Одна из них уже потеряла свой мандат. В общем такие депутаты есть во всех фракциях и группах, но больше всего среди них тех, кто входил во фракцию ОПЗЖ - рассказала Лазарова.

Она привела в пример нардепа Христенко, который уже почти три года не появляется в ВР.

«Например, стоит вспомнить о Федоре Христенко, нардепе от ОПЗЖ, который уже почти три года не появляется в Верховной Раде и несмотря на это сохраняет свой депутатский мандат», - отметила Лазарова.

Она сообщила также, что по данным МВД 11 нардепов IX созыва объявлены в розыск.

«Четверо нардепов, которые в розыске сохраняют депутатский мандат до сих пор», - сказала Лазарова.

Так, речь идет об Артеме Дмитруке, Ярославе Дубневиче, Андрее Одарченко, Сергее Шахове.

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Кроме того, Лазарова отметила, что по меньшей мере 50 нардепов IX созыва получили подозрения в совершении уголовных преступлений, в частности 13 - в государственной измене, 33 по коррупционным правонарушениям.

Дополнение

«Схемы» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в депутатских кругах сообщали, что нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Куницкий выехал из Украины 23 сентября на основании командировки в США с целью «углубления украинско-американского межпарламентского сотрудничества». С тех пор нардеп не возвращался.