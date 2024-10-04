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Журналисты Bihus.Info выяснили: беглый нардеп Дмитрук обосновался в Лондоне, транслируя пророссийские нарративы

Журналисты Bihus.Info выяснили: беглый нардеп Дмитрук обосновался в Лондоне, транслируя пророссийские нарративы

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 21:17  •  455 просмотра

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Журналисты показали, что нардеп Дмитрук, который сбежал из Украины, сменил несколько спортзалов и жилье в Лондоне. Он активно ведет соцсети и дает многочисленные эфиры с пророссийскими нарративами.

Журналисты выяснили, что беглец Дмитрук в Лондоне уже сменил несколько спортзалов, обустраивает новое жилье и проводит время с детьми, активно транслируя пророссийские нарративы в многочисленных эфирах. Об этом сообщает Bihus.Info, передает УНН.

Детали

По информации, в начале сентября семья народного депутата Артема Дмитрука, который сбежал из Украины в конце августа, уже сменила место жительства, поселившись в новом жилом комплексе Vista Chelsea Bridge вблизи парка Battersea в Лондоне.

Журналисты Bihus.Info отмечают, что Дмитрук активно ведет Instagram, где делится видео с тренировок и публикует фотографии с прогулок с семьей. Эти факты противоречат его словам о срочности выезда и преследовании со стороны украинских правоохранителей.

Напомним

Дмитрук лоббировал интересы русской церкви в Украине и пытался заблокировать законопроект о запрете деятельности УПЦ МП, выехав из страны после его принятия. Сразу после побега ему сообщили о подозрении по делу об избиении правоохранителя в Одессе в 2021 году.

Беглого нардепа Дмитрука заметили в торговом центре Лондона - СМИ2 сентября 2024, 10:34 • 26062 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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