Журналісти Bihus.Info з’ясували: нардеп-втікач Дмитрук облаштувався в Лондоні, транслюючи проросійські наративи
Київ • УНН
Журналісти показали, що нардеп Дмитрук, який втік з України, змінив кілька спортзалів та житло в Лондоні. Він активно веде соцмережі та дає численні ефіри з проросійськими наративами.
Журналісти з'ясували, що втікач Дмитрук в Лондоні уже змінив кілька спортзалів, облаштовує нове житло та проводить час із дітьми, активно транслюючи проросійські наративи у численних ефірах. Про це повідомляє Bihus.Info, передає УНН.
Деталі
За інформацією, на початку вересня родина народного депутата Артема Дмитрука, який втік з України наприкінці серпня, вже змінила місце проживання, оселившись у новому житловому комплексі Vista Chelsea Bridge поблизу парку Battersea у Лондоні.
Журналісти Bihus.Info відзначають, що Дмитрук активно веде Instagram, де ділиться відео з тренувань і публікує фотографії з прогулянок із родиною. Ці факти суперечать його словам про терміновість виїзду та переслідування з боку українських правоохоронців.
Нагадаємо
Дмитрук лобіював інтереси російської церкви в Україні та намагався заблокувати законопроект про заборону діяльності УПЦ МП, виїхавши з країни після його ухвалення. Одразу після втечі йому повідомили про підозру у справі про побиття правоохоронця в Одесі в 2021 році.
Нардепа-втікача Дмитрука помітили у торговому центрі Лондона - ЗМІ 02.09.24, 13:34 • 26415 переглядiв