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Журналісти Bihus.Info з’ясували: нардеп-втікач Дмитрук облаштувався в Лондоні, транслюючи проросійські наративи

Журналісти Bihus.Info з’ясували: нардеп-втікач Дмитрук облаштувався в Лондоні, транслюючи проросійські наративи

Київ • УНН

 • 47010 перегляди

Журналісти показали, що нардеп Дмитрук, який втік з України, змінив кілька спортзалів та житло в Лондоні. Він активно веде соцмережі та дає численні ефіри з проросійськими наративами.

Журналісти з'ясували, що втікач Дмитрук в Лондоні уже змінив кілька спортзалів, облаштовує нове житло та проводить час із дітьми, активно транслюючи проросійські наративи у численних ефірах. Про це повідомляє Bihus.Info, передає УНН.

Деталі

За інформацією, на початку вересня родина народного депутата Артема Дмитрука, який втік з України наприкінці серпня, вже змінила місце проживання, оселившись у новому житловому комплексі Vista Chelsea Bridge поблизу парку Battersea у Лондоні.

Журналісти Bihus.Info відзначають, що Дмитрук активно веде Instagram, де ділиться відео з тренувань і публікує фотографії з прогулянок із родиною. Ці факти суперечать його словам про терміновість виїзду та переслідування з боку українських правоохоронців.

Нагадаємо

Дмитрук лобіював інтереси російської церкви в Україні та намагався заблокувати законопроект про заборону діяльності УПЦ МП, виїхавши з країни після його ухвалення. Одразу після втечі йому повідомили про підозру у справі про побиття правоохоронця в Одесі в 2021 році.

Нардепа-втікача Дмитрука помітили у торговому центрі Лондона - ЗМІ 02.09.24, 13:34 • 26415 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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