В британські розвідці пояснили, чому влада рф буде уникати відкритої массової мобілізації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Призов до армії в рф негативно впливає на економічну складову країни, викликаючи дефіцит робочої сили в промисловій сфері. Велику роль також відіграє масова еміграція фахівців ІТ-сектору. До виборів у березні влада намагатиметься уникати непопулярних кроків, вважають фахівці у звіті на основі розвідданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

російська армія має намір набрати 420 000 контрактників до кінця 2023 року. 3 вересня 2023 року заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв заявив, що наразі набрано 280 000 осіб. Ці цифри неможливо перевірити незалежним чином.

Призов до армії в росії продовжує негативно впливати на робочу силу в промисловості. Інститут економічної політики імені єгора гайдара виявив, що дефіцит працівників у промисловості росії досяг нового максимуму в 42% у липні 2023 року, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року.

На відміну від призову до армії в інших сферах, в ІТ-секторі росія вжила заходів для збереження робочої сили. Це, ймовірно, підкреслює особливо гострий дефіцит у секторі після того, як близько 100 000 ІТ-працівників покинули росію в 2022 році.

Це дорівнює 10% робочої сили в ІТ-секторі. 4 вересня 2023 року президент путін підписав указ про збільшення призовного віку для ІТ-спеціалістів з 27 до 30 років.

Цитата

"Це свідчить про те, що мобілізація та призов до армії в росії посилили дефіцит робочої сили в невійськових галузях. Напередодні президентських виборів у росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, намагатиметься уникнути подальших непопулярних мобілізацій", - йдеться у звіті.

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