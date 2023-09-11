В британские разведке объяснили, почему власти рф будут избегать открытой массовой мобилизации

Детали

российская армия намерена набрать 420 000 контрактников до конца 2023 года. 3 сентября 2023 года заместитель председателя совета безопасности россии Дмитрий Медведев заявил, что сейчас набрано 280 000 человек. Эти цифры невозможно проверить независимым образом.

Призыв в армию в россии продолжает негативно влиять на рабочую силу в промышленности. Институт экономической политики имени егора гайдара обнаружил, что дефицит работников в промышленности россии достиг нового максимума в 42% в июле 2023 года, что на 7% выше, чем в апреле 2023 года.

В отличие от призыва в армию в других сферах, в ИТ-секторе россия приняла меры для сохранения рабочей силы. Это, вероятно, подчеркивает особенно острый дефицит в секторе после того, как около 100 000 ИТ-работников покинули россию в 2022 году.

Это равно 10% рабочей силы в ИТ-секторе. 4 сентября 2023 года президент путин подписал указ об увеличении призывного возраста для ИТ-специалистов с 27 до 30 лет.

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"Это свидетельствует о том, что мобилизация и призыв в армию в россии усилили дефицит рабочей силы в невоенных отраслях. Накануне президентских выборов в россии, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут пытаться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций", - говорится в отчете.

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