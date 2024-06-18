В Азовському морі ударне угруповання ворога перебуває на навчаннях - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
російська ударна група, що складається з шести кораблів, включаючи три крилаті ракетоносці "Буян-М" і великі десантні кораблі, наразі проводить навчання в Азовському морі.
Російське ударне угруповання в Азовському морі, що включає шість кораблів, зокрема три носія крилатих ракет проєкту "Буян-М" та великі десантні кораблі, наразі перебуває в навчальному процесі. Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
В Азовському морі перебуває ударне угруповання. Там, як мінімум, є шість кораблів, з яких 3 – носії крилатих ракет проєкту "Буян-М" і великі десантні кораблі. Враховуючи характер їхніх дій та складу угруповань, можна зробити висновок, що це навчальний процес, адже розпочався навчальний рік в рф
За його словами, росіяни вважають Азовське море більш безпечнішим ніж Чорне море, через "контролювання" Керченської протоки.
"Враховуючи, що Азовське море досить мілке, там всього до 15 метрів і кількість рекомендованих шляхів обмежена. Відповідно, росіяни перебувають в одній локації з цивільними суднами, яких теж там багато та використовують їх у якості "щита", що в принципі звично для росіян", - заявив Плетенчук.
Плетенчук каже, що це угрупування фактично продовжує забезпечуватись за рахунок паромної переправи, яку цивільною можна назвати "дуже-дуже" умовно, бо на ній лежить ¾ військової логістики для забезпечення Криму та південного угрупування.
Нагадаємо
росія досі не може собі дозволити знаходитися в акваторії Чорного моря надводними кораблями.